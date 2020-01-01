تراجع أرباح "التجاري الدولي " بنسبة 6.6 % خلال النصف الأول من 2020

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:22 ص
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية اليوم عن القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر، خلال النصف الأول من 2020، والتي أسفرت النتائج عن  تراجع أرباحه بنسبة 6.6 %، على أساس سنوي.

وأوضح البنك في  بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه قد حقق أرباحاً  وصلت قيمتها الي 4.997 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


و ارتفع صافي الدخل من العائد خلال أول 6 شهور من العام الجاري إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من 2019.

وسجل البنك أرباح مستقلة بحوالي 5.001 مليار جنيه خلال الفترة السابق ذكرها ، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

والبنك التجاري الدولي - مصر هو شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1995، يعمل البنك التجاري الدولي ضمن قطاع البنوك ويركز على البنوك المتنوعة، يقع مقر البنك التجاري الدولي في الجيزة ، مصر ، وقد تم تأسيسه في يونيو 1975.

وتراجع سهم التجاري الدولي بالبورصة المصرية بنسبة 1.3% ليصل الي 66 جنيه

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