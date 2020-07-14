طبيب بريطاني يحذر المتعافين من كورونا: الجسم "ينسي" العدوي

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أوضح الدكتور ويليام هاسيلتين لشبكة CNN اليوم، أن الأشخاص المتعافين من الفيروس التاجي سيعانون من انخفاض مناعتهم خلال أشهر.



وقال هاسيلتين، الأستاذ السابق في كلية الطب بجامعة هارفارد وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، إن الدراسات أظهرت مخاوف يشتبه بها منذ فترة طويلة.



وأضاف "هذا (الفيروس)، مثل الفيروسات التاجية الشقيقة، التي تسبب لنا نزلات البرد، تختلف اختلافا كبيرا عن فيروسات الطفولة".



فعندما كنا نصاب بفيروسات الطفولة مثل الحصبة والنكاف، كنا نكتسب حصانة من الإصابة بالعدوى مدى الحياة. لكن القصة هنا مختلفة عن فيروسات البرد، لأنك تصاب بها، ثم "ينسى" جسمك أنه أصيب بالعدوى.



وتابع "إنهم يعودون ويحضرون لك مرة أخرى كل عام. يمكن أن تصاب مرة أخرى بنفس فيروس البرد كل عام وتصاب بالزكام نفسه "، مشيرًا إلى دراسات مختلفة في الصين وإسبانيا والمملكة المتحدة "التي قامت بالفعل بقياس الفيروس في البشر و... الأجسام المضادة وشاهدت انخفاض المناعة.. وهذا ما كنا نخشاه ".



إذا تم التأكد من صحة النتائج، فقد يكون لها آثار كبيرة على المرضى، وتطوير اللقاحات، وفكرة أن السكان يمكن أن يحققوا مناعة القطيع.

