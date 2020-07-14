اليوم.. استئناف تصوير "خيط حرير" لمي عز الدين

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تقوم الفنانة مي عز الدين اليوم بإستئناف تصوير مسلسلها الجديد "خيط حرير"، وذلك بعد توقف دام لمدة أربعة أشهر، والمسلسل كان من المُقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي لكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء منه فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ولكن ليتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.


مسلسل خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، نسمة النجار.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عز الدين الدرامية مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، إنتاج سينرجي، بطولة بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.


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