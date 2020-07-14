بسبب زوجته.. مي العيدان تهاجم محمد رمضان

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمن هذا الفيديو مهاجمة للفنان محمد رمضان بعد قيامه بنشر مقطع فيديو، ظهر به بمشهد رومانسي مع زوجته عبر إنستجرام.

وكتبت مي العيدان قائله: "محمد رمضان مع زوجته أحضان وبوس، واتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شي خاص".

وتابعت: "شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمره سوي لايف كامل مره وحده ايه بقت من الخصوصية الادب صار صفر".

يذكر أن محمد رمضان خاض سباق رمضان 2020، بمشاركته في مسلسل "البرنس".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سنيرجى.

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