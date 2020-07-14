الأرصاد: الصيف الحالي أفضل من العام الماضي لهذا السبب

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد: إننا شهدنا بالأمس أجواء ممتعة مع نشاط خفيف للرياح مما يقلل من احساسنا بارتفاع نسب الرطوبة، بالإضافة لكميات السحب نتيجة الشبورة المائية التي عملت على حجب أشعة الشمس لفترات.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه بمجرد سطوح أشعة الشمس، ترتفع درجات الحرارة مع زيادة نسب الرطوبة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ما بين 35-37 درجة على القاهرة والوجه البحري، و29-30 درجة على السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة خلال صيف هذا العام مازالت حول المعدل الطبيعي، وهو أفضل من صيف العام الماضي حتى الآن، ولكننا مازالنا في النصف الأول من شهر يوليو وأمامنا شهر ونصف على انتهاء الموجات الحارة التي يشهدها فصل الصيف، وقد يكون التغيرات المناخية لها عامل في تحسن الاحوال الجوية.





وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن درجات الحرارة في بعض دول الخليج تصل لأكثر من 40 درجة مئوية، وهذا المصدر الاساسي للكتلة الهوائية التي تؤثر عليها حاليًا.





وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذه الكتلة الهوائية بهذا الارتفاع في درجات الحرارة عند مرورها على البحر الأحمر تكتسب كمية كبيرة من بخار المياه نتيجة تبخرها وتعمل على انخفاض درجة الحرارة هذه الكتلة لـ 29-30 درجة مئوية والتي تصل للسواحل الشمالية، ولكنها تكون تحملت بكمية كبيرة من بخار المياه يعمل على رفع نسب الرطوبة لتصل لـ ما يقرب من 90% على السواحل الشمالية.



