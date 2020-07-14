البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في أول نصف ساعة من بداية جلسة اليوم

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم االثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات مصحوبة بني ارباح علي الاسهم القيادة وأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة





وخسر رأس المال السوقى للبورصة في تلك الأثناء بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 10902.7 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل عند مستوى 1534.6 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل عند مستوى 2361.1 نقطة.







