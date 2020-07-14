البورصة تخسر 2.4 مليار جنيه في أول نصف ساعة من بداية جلسة اليوم
الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:12 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم االثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات مصحوبة بني ارباح علي الاسهم القيادة وأسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وخسر رأس المال السوقى للبورصة في تلك الأثناء بنحو 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 602.1 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل عند مستوى 10902.7 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل عند مستوى 1534.6 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليصل عند مستوى 2361.1 نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية تداولات أمس الإثنين على تباين بأداء المؤشرات ، بعد أن قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه الصباحية و انتقل للمنطقة الحمراء لينهى على تراجع بنسبة 0.57% عند 11046 نقطة ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 0.87% عند 4549.56 مقكة بعد أن قلص جانبا من مكاسبه ، و الذى جاء بقيم تداولات مرتفعة سجلت 1.892 مليار جنيه بحجم تداول 864 مليون جنيه ، من خلال 48572 صفقة ، بالتداول على 184 ورقة مالية ، ربحت منها 81 ورقة و تراجعت 73 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 30 ورقة دون تغيير ـ ليفقد راس المال السوقى للشركات المقيدة 2.233 مليار جنيه من رصيده مسجلا 604.513 مليارجنيه
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