هيدي كرم زوجة أحمد زاهر فى مسلسل "لؤلؤ"

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انضمت الفنانة هيدي كرم لقائمة أبطال مسلسل" لؤلؤ"، وتُجسد خلال الأحداث دور سيدة تُدعى "داليا"، وهي زوجة الفنان أحمد زاهر.





مسلسل "لؤلؤ" من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، ومن المُقرر انطلاق تصويره بداية شهر أغسطس المقبل، ويشهد المسلسل البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر في الدراما التليفزيونية، والمسلسل بطولة أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" ، وهو بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، شيماء سيف، إيناس كامل، بيومي فؤاد، محمود البزاوى، محمود الليثي، آية سماحة، وهو من تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكرى.