استهداف دورية مشتركة روسية تركية على طريق M4 بريف ادلب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:18 ص
سوريا
سوريا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، باستهداف دورية مشتركة روسية تركية على طريق M4 بريف ادلب بسوريا.

 

وفي وقت سابق، بدأت القوات التركية والروسية، ثاني دورية برية مشتركة في شمال سوريا بالقرب من بلدة كوباني، بموجب اتفاق أجبر ميليشيا كردية على الابتعاد عن الحدود التركية.

 

منذ حوالي شهر، شنت تركيا وحلفاؤها المتمردون السوريون توغلًا عبر الحدود ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وسيطروا على 120 كيلومترًا (75 ميلًا) من الأرض على طول الحدود.

 

 وبموجب اتفاق لاحق، وافقت روسيا وتركيا على دفع ميليشيا وحدات حماية الشعب إلى عمق لا يقل عن 30 كيلومترا (19 ميلا) جنوب الحدود وعقد دوريات مشتركة لمراقبة الاتفاق.

 

قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن وحدات حماية الشعب لم تنسحب من "المنطقة الآمنة" المخطط لها، على الرغم من الاتفاقات التركية مع كل من روسيا والولايات المتحدة.

أخبار تهمك

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 8 ساعات

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 15 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام