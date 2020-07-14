هونج كونج تشهد الموجة الثالثة من إصابات كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
تشدد هونغ كونغ قيود السفر وإجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تواجه فيه "موجة ثالثة" من الاصابات، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

أبلغت المدينة عن 52 حالة جديدة يوم الاثنين، 41 منها كانت عن طريق الانتقال المحلي و11 الأخرى بسبب السفر. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 1،521.

فقد شهدت الأيام السبعة الماضية وحدها 236 حالة جديدة – وهي زيادة مثيرة للقلق في هونغ كونغ، والتي تم الإشادة بها لاستجابتها السريعة والفعالة للوباء. لعدة أسابيع قبل هذا الارتفاع، انخفضت الحالات إلى أرقام فردية، وأحيانًا صفر، كل يوم.

وبموجب القيود الجديدة التي أعلنت يوم الاثنين:
• يجب على المسافرين القادمين الذين دخلوا أو عبروا مناطق عالية الخطورة في آخر 14 يومًا أن يثبتوا أن اختبارهم سلبي قبل الصعود إلى الطائرة. إذا فشلوا في ذلك، ستتم معاقبة شركات الطيران.
• سيتم تقليل التجمعات العامة لأربعة أشخاص مرة أخرى. كان الحد في السابق 50.
• لا يمكن أن تتسع المطاعم لأكثر من أربعة عملاء معًا على طاولة، ويجب أن تتوقف خدمات تناول الطعام من الساعة 6 مساءً. إلى الساعة 5 صباحًا كل يوم.
• سيتم إغلاق مراكز الألعاب والحمامات والصالات الرياضية وغيرها من المرافق الترفيهية العامة لمدة أسبوع.
• سيتم إلغاء أو تأجيل المعارض والأحداث العامة.
• الأقنعة إلزامية الآن في جميع وسائل النقل العام.

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