بوجبا: تحسنا بشكل هائل هذا الموسم ولكن نحتاج للفوز بألقاب

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:11 ص
بوجبا
بوجبا
صرح النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن فريقه تحسن بشكل هائل هذا الموسم لكنه يحتاج للفوز بألقاب ليضمن مسيرة ناجحة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة لكن يمكنه تخطي ليستر سيتي وتشيلسي والقفز للمركز الثالث، إذا فاز على ساوثامبتون في أولد ترافورد اليوم الإثنين، إذ يركز على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويملك فريق المدرب أولي جونار سولشار المتألق فرصة أيضاً للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وسيواجه تشيلسي في قبل النهائي بملعب ويمبلي بجانب الدوري الأوروبي حيث يتقدم 5-0 على لاسك قبل خوض إياب دور الـ16.

وأبلغ بوجبا (27 عاماً) موقع النادي: "يونايتد يهتم بالألقاب ونعرف ذلك وهناك بعض الألقاب يمكن الحصول عليها ولا نريد التخلي عن الفرصة ونود القيام بأقصى جهد في البطولتين".

وخاض يونايتد 17 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات ونسب بوغبا الفضل في هذه السلسلة إلى إيجاد التوازن بين الهجوم والدفاع.

وتابع اللاعب الفرنسي: "ربما في السابق كنا نفرط في الدفاع أو نكثف الهجوم بدون توازن أو تحكم لكن الآن نحظى بالتوازن المناسب، التحسن هائل ولكن لا يمكن التوقف بل أمامنا الكثير من العمل وإذا استمر الفريق بهذه الطريقة لا اعتقد أنه يمكن إيقافنا عن تحقيق ما ينبغي".

وظهر بوجبا بشكل رائع منذ التعافي من إصابة بالكاحل وسجل أول أهدافه في الدوري منذ أبريل (نيسان) 2019 خلال الفوز 3-0 على أستون فيلا الأسبوع الماضي.

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