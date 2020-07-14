لهذا السبب.. شرطة مدينة وهران توقف سهام الجابونية عن العمل

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بعد نشر الفنانة سهام الجابونية فيديو جديد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت شرطة مدينة وهران بالجزائر بإيقافها عن العمل.



حيث ظهرت سهام بهذا الفيديو مهاجمة للأطباء والممرضين بمستشفى الجامعة لإهمالهم وداعية أنهم حاولوا الاعتداء عليها.



وقامت المستشفى والعاملين في الإدارة بها بتكذيب جميع ما قالته، عبر بثهم لمقطع فيديو أوضحوا به الحقيقة كاشفين تكذيبها.