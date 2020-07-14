لهذا السبب.. شرطة مدينة وهران توقف سهام الجابونية عن العمل

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:10 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بعد نشر الفنانة سهام الجابونية فيديو جديد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قامت شرطة مدينة وهران بالجزائر بإيقافها عن العمل.

حيث ظهرت سهام بهذا الفيديو مهاجمة للأطباء والممرضين بمستشفى الجامعة لإهمالهم وداعية أنهم حاولوا الاعتداء عليها.

وقامت المستشفى والعاملين في الإدارة بها بتكذيب جميع ما قالته، عبر بثهم لمقطع فيديو أوضحوا به الحقيقة كاشفين تكذيبها.

أخبار تهمك

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 15 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

10:06 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام