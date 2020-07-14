فايلر يُقرر إعادة محمد شريف إلى الأهلي

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:07 ص
محمد شريف
محمد شريف
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم بخصوص رحيل محمد شريف نجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي في الفترة المقبلة.

وترفض إدارة الأهلي رحيل محمد شريف عن صفوف الفريق في الصيف الحالي على الرغم من التعاقد مع طاهر محمد طاهر مؤخرا من المقاولون العرب.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في عودة محمد شريف لصفوف الأهلي عقب نهاية إعارته مع إنبي خلال الموسم المقبل.

ويمتلك محمد شريف العديد من العروض للرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية أبرزها الاتفاق السعودي لكن فايلر يتمسك باستمراره.

وأبلغ سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي محمد شريف بعودته إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بعد تألقه في الموسم الحالي مع إنبي.

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