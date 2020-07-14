فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد (الميركاتو الصيفي).

فايلر يكرر رغبته في استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

حذر المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من فشل صفقة استمرار رمضان صبحى مع الفريق الأحمر.

وأوضحت مصادر صحفية أن المدرب السويسري غير مقتنع
 بالبدلاء الذين يلعبون فى نفس مركز رمضان صبحي، وينتظر أن يعقد فايلر جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، خلال الأيام المقبلة، لمعرفة آخر التطورات الخاصة بالمفاوضات مع هيدرسفيلد الإنجليزى.

الجدير بالذكر أن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد تاون، قد 
 تعثرت، بعد أن عرض الأهلى دفع 2 مليون ونصف المليون دولار، بينما تمسك النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين دولار للموافقة على الاستغناء عن رمضان صبحي.

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