استئناف تصوير مسلسل "أسود فاتح" في هذا الموعد

Advertisements







يقوم صناع مسلسل "أسود فاتح" بإستئناف تصوير المشاهد المُتبقية لهم، يوم 20 يوليو الجاري في لبنان، بعد توقف دام لمدة أربعة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى تعليق حركة الطيران سواء في مصر أو لبنان.



مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور وحسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق.



والجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تنتظر حاليًا طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، إخراج محمد حماقي، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.







