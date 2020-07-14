استئناف تصوير مسلسل "أسود فاتح" في هذا الموعد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقوم صناع مسلسل "أسود فاتح" بإستئناف تصوير المشاهد المُتبقية لهم، يوم 20 يوليو الجاري في لبنان، بعد توقف دام لمدة أربعة شهور بسبب أزمة فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى تعليق حركة الطيران سواء في مصر أو لبنان.

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور وحسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق.

والجدير بالذكر أن هيفاء وهبي تنتظر حاليًا طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، باسم سمرة، إخراج محمد حماقي، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبو السعد، شريف يسري، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.



أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

تحذير مهم من شعبة الأدوية للمواطنين بشأن 3 أصناف

منذ ساعتين

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 5 ساعات

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 8 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 15 ساعة

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يومين

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:06 ص

فايلر يطالب الأهلي بحسم هذه الصفقة

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

08:01 ص

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

09:43 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام