غدا.. الموعد النهائي لطرح "عدى الكلام" لسعد المجرد

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يستعد الفنان سعد المجرد، لطرح أحدث أغانيه غدًا الاحد الموافق 12 يوليو، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وتحمل أغنيته الجديدة اسم "عدى الكلام"، وكان من المقرر طرحها منذ أيام ولكنه قام بتأجيلها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي.



ثم قام بتأجيلها للمرة الثانية حداداً على أرواح جميع الفنانون الذين فارقوا عالمنا هذه الفترة.



وكتب سعد المجرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: "حدادا على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء، سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بأذن الله .. اللهم ارحمهم جميعا".