تراكم الديون على الأندية الجزائرية بلغت 9 ملايين دولار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
كشف تقرير نشره اتحاد الكرة الجزائري اليوم الإثنين، أن حجم الديون التي تقع على عاتق أندية دوري المحترفين تجاه لاعبيها ومدربيها يقارب 9 ملايين دولار.

وأظهر التقرير الذي أعدته الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات حول الوضعية العامة حتى تاريخ 25 يونيو الماضي، أن 23 فريقاً محترفاً من أصل 32 تعاني من الديون، منها 7 تنتمي للدرجة الأولى أي بنسبة 44% من مجموع الأندية، بينما تعاني جميع الأندية الـ16 المنتمية للدرجة الثانية من الديون.

ويصل حجم ديون أندية الدرجة الأولى السبعة نحو مليوني دولار، فيما قدرت ديون أندية الدرجة الثانية بـ5ر4 ملايين دولار.

وبسبب هذه الديون تقرر منع 3 أندية من الدرجة الأولى، و11 نادياً من الدرجة الثانية من إجراء تعاقدات جديدة.
بينما وصلت ديون 10 أندية كانت تلعب في دوري الدرجة الثانية وسقطت إلى دوري الهواة ما يقارب مليوني دولار.

وبلغت الديون المستحقة للمدربين 400 ألف دولار، 5ر87% من هذه الديون أي ما يعادل 350 ألف دولار دولار تتحملها أندية الدرجة الثانية، مقابل 50 ألف دولار لأندية الدرجة الأولى.

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