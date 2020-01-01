تصريحات مثيرة من رئيس برشلونة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:43 ص
رئيس برشلونة
رئيس برشلونة
محمد الدمتناوي
تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن بعض النقاط الهامة التي تخص العملاق الكتالوني، أبرزها حسم مصير كيكي سيتين المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى أخر تطورات تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال بارتوميو في تصريحات لتلفزيون "TV3"، ونقلتها صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة:" إن كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق سيقود اللاعبين في دوري أبطال أوروبا وفي المباريات المتبقية في الدوري هذا الموسم".

وتابع:" تحدثت مع كيكي سيتين عن المستقبل وعن الخطط للموسم المقبل للفريق، وأنه سيستمر هو المدرب هذا الموسم، مشيراً إلى أن كيكي مستمر مع الفريق وسيقود الفريق في مباريات دوري الأبطال إذا تخطى الفريق عقبة نابولي في اياب دور الستة عشر من البطولة القارية".

وواصل:" تحدثنا مع ميسي من قبل، وسنتحدث معه مجددًا، وبدون شك هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ".

وأتم:" ميسي أمامه العديد من السنوات وهو يعيش أفضل حالاته، وليس لدي شك في أن اللاعب الأرجنتيني وقائد الفريق سيستمر مع برشلونة، وأن مستقبله سيكون مع النادي".

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الخارجية يعلق على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس رابطة الليجا ينفجر غضبا بعد إسقاط العقوبة على مانشستر سيتي

منذ حوالي 3 ساعات

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يتخلص من مهاجمه

منذ حوالي 4 ساعات

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:01 ص

موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

09:46 م

ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

09:02 ص

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام