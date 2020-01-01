غدًا.. شاهيناز ضيفة "لايف" مع الإعلامي كريم أسامة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تحل الفنانة شاهيناز عدًا ضيفة مع الإعلامي كريم أسامة في تجربة "اللايف" الخاص به عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ويذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وتدور أحداث اللايف فى إطار ترفيهي يتخلله عدد كبير من التحديات ، وجاءت فكرة هذه التجربة كوسيلة لاستغلال أوقات الفراغ بشكل إيجابي بسبب أزمة فيروس كورونا، ولاقت هذه التجربة إعجاب الكثير من المتابعين .

وفي سياق آخر، قدمت شاهيناز العديذ من الأعمال الفنية على مدار مشوارها الفنى، منها: "كمان كمان" ، و"أنا بعشقه" ، و"أحب أعيشلك" ، و"قولي قولي" ، وكانت وآخر أعمالها الغنائية كانت أغنية "ولا زيك في الدنيا يا أمي".


والجدير بالذكر أن كريم أسامة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "النهاية "، وهو بطولة يوسف الشريف، سهر الصايغ، عمرو عبد الجليل، محمود الليثي، ناهد السباعي، محمد العمروسي، محمد لطفي، محمود عبد المغني، محمد الدقاق، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي

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