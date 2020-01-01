الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ

حددت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، يوم 17 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، موعدا جديدا لإطلاق مسبار الأمل.

وقررت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل الإطلاق بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وقد أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة، في وقت سابق، عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

وتستعد الإمارات لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.

ودفعت الظروف الجوية التي تخيم فوق جزيرة تانيغاشيما اليابانية، إلى تأجيل إطلاق المسبار، الذي يأتي إطلاقه في إطار "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".