أحمد فلوكس يعتذر لخطيبته ويفصح عن حبه الشديد لها

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وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة لخطيبته الإعلامية ديالا مكي، يعلن فيها عن احترامه وحبه الشديد لها، ويعتذر لها بسبب ما كتبته بعض المواقع عن انفصالهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أحمد فلوكس صورة لديالا مكي، وعلق عليها قائلاً:"هذه السيدة من اكثر السيدات احترامًا و اجتهادًا في مجالها، احترمها وأحبها و أكن لها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها و أحب شخصيتها".



وتابع أحمد فلوكس قائلاً:"و اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع و الأقلام التي كتبت أشياء ليس لها أي اساس من الصحة منسوبة لشخصي و الهدف منها الفتنة و التشويه، أحبك جدًا و احترمك، ولن اسمح بهذه المهزلة، ديالا خط أحمر ".







وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية فيلم "الممر"وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.