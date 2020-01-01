John Travolta جون ترافولتا يعلن وفاة زوجته الممثلة الأمريكية كيلي بريستون

أعلن الفنان الأميركي الكبير جون ترافولتا John Travolta ، عن وفاة زوجته الممثلة كيلي بريستون، عن عمر ناهز 57 عامًا.





وكتب John Travolta على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن زوجته توفيت بعد معركة استمرت عامين مع سرطان الثدي.





وقال John Travolta عن زوجته على مدار 28 عاما: "ببالغ الأسى أبلغكم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي. لقد كافحت بشجاعة يحيطها حب ودعم الكثيرين".





وكانت لـكيلي بريستون مسيرة سينمائية وتلفزيونية طويلة، وقد ظهرت في بعض الأفلام مع زوجها، وتزوج ترافولتا بريستون في حفل بباريس عام 1991، بينما كان الزوجان يتوقعان ابنهما الأول جيت.





وفي يناير 2009، توفي جيت ترافولتا عن عمر ناهز 16 سنة، بعد نوبة صرع في منزل العائلة بجزر البهاما.





وأثارت الوفاة قضية أمام المحكمة، بعد اتهام سائق سيارة إسعاف ومحاميه بمحاولة ابتزاز الزوجين لأخذ 25 مليون دولار، وإلا نشرا معلومات حساسة حول وفاة ابنهما.





وأدلى John Travolta بشهادته خلال محاكمة جنائية انتهت بالحكم بفساد الدعوى، وكان على استعداد للإدلاء بشهادته مرة أخرى، لكنه قرر التوقف عن متابعة القضية، مشيرا إلى الإجهاد الشديد الذي لحق بالأسرة بسبب القضية وموت ابنه.





والتقى John Travolta وبريستون أثناء تصوير فيلم" ذا أكسبرتس" عام 1988، ولديهما طفلان آخران هما إيلا بلو المولودة عام 2000 وبنيامين المولود عام 2010.





وكانت آخر بطولة لهما في فيلم "غوتي" عام 2018، حيث لعب John Travolta دور جون غوتي ولعبت بريستون دور فيكتوريا، زوجة زعيم المافيا.



