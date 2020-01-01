وسائل إعلام عبرية: تحذيرات من انتشار كورونا داخل السجون الإسرائيلية

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية، من انتشار فيروس كورونا داخل السجون واستمرار الحكومة فى رفع القيود، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.


 وقد سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 749 إصابة بالوباء في نهاية يوم أمس الأول، بالإضافة إلى 1148 إصابة رصدت خلال يوم أمس.

وبحسب الصحة الإسرائيلية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

 

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق على المناطق الأكثر تفشيا للوباء، بما في ذلك أحياء من مدينة القدس.

 

وحسب تقارير إعلامية، أكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن الحكومة ستضطر إلى فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية الجائحة، إذا تجاوز معدل الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" عتبة الألفين.


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