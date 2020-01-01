مصر تطلب استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي

قام اتحاد الكرة المصري بالتقدم بطلب رسمي بإرسال خطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاستضافة ما تبقى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وخلال تصريحات عبر قناة (أون تايم سبورتس) قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية: "إن الدولة المصرية وافقت بالفعل على استضافة دوري أبطال أفريقيا بعد اعتذار الكاميرون".





وتابع فضل :" الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبلغنا بموافقة الدولة على استضافة البطولة القارية ، وقدمنا خطاباً رسمياً وننتظر رد الكاف".





وأضاف: "من المؤكد أن مصر جاهزة لاستضافة الحدث مثلما حدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار وأيضاً تحت 23 عاماً بجانب أن المغرب بالطبع ستتقدم بطلب لوجود فريقين في نصف النهائي".





وأختتم: "المغرب ستقوم باستضافة منافسات بطولة الكونفدرالية وبالتالي سيكون من المنطق أن تستضيف مصر دوري أبطال أفريقيا".