حقيقة تسريب امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم، الصور التي يتم تداولها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، على أنها صور لامتحان اليوم الثلاثاء، لطلاب الثانوية العامة لمادة اللغة الأجنبية الثانية.





وقالت في بيان منذ قليل: إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تؤكد أنه لا علاقة لهذه الصور بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة، وأنه لم يتم تسريب أي من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم.





وأهابت الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة.





ويؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.



