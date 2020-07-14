ليس حجازي.. الأهلي يُخطط لضم مدافع منتخب مصر

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 09:02 ص
الاهلي
الاهلي
حسام مجدي
لا يزال يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التعاقد مع باهر المحمدي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويكثف مسؤولي القلعة الحمراء محاولاتهم بقوة مع إدارة الإسماعيلي من أجل ضم باهر المحمدي خلال ميركاتو الصيف القادم.

وحدد إبراهيم عثمام رئيس الإسماعيلي  مبلغ 40 مليون جنية، بالإضافة إلى لاعبين من الأهلي من أجل الاستغناء عن باهر المحمدي.

وعرض مسؤولي 15 مليون جنية، ثم رفع العرض إلى 20 مليون، ولكن تم رفض العرض.


ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.
2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.
3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.
4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.
5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.
6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.
7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.
8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.
9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.
10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.
11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.
12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.
13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.
14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.
15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.
16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.
17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.
18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.

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