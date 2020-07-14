أسعار الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات

استقرت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد موجة من تراجعها في البنوك المصرية، مع عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية من جديد ما رفع حصيلة الدولة من العملة الخضراء.









وعادت أسعار الدولار الانخفاض الجديد دون مستويات 16 جنيه، بعدما ارتفعت عن هذه المستويات خلال أزمة كورونا بسبب زيادة الطلب على الدولار، ونزوح للاستثمارات الأجنبية من كافة الأسواق الناشئة.





وانخفض سعر الدولار في البنك المركزي ليصل إلى مستويات 15.90 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلى ومصر مستويات 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.





وانخفضت أسعار الدولار في بنك عودة والمصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان والبنك الأهلي الكويتي؛ لتصل إلى مستويات 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.





هبط سعر الدولار 8 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.





وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.





وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي الإسكندرية، التجاري الدولي عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.



