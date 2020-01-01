"عيب عليكم وسيبوني في حالي".. أحمد فلوكس يشن هجومًا حادًا على المواقع الصحفية

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هاجم الفنان أحمد فلوكس بعض الصحفيين والمواقع الذين يقومون بكتابة أخبار خاطئة عنه، ويقومون بالتدخل في حياته الشخصية بشكل مبالغ فيه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أحمد فلوكس منشورًا قال فيه :"توضيح للسادة الصحفيين و المواقع، مش معني إني بكتب شئ أو إني بكتب حكمة ده معناه إن سيادتكم تقرروا إني بكتبها لحد معين".



وتابع أحمد فلوكس قائلاً:"مش معني إن أسمع أغنية إني بوجه أغنية لحد، لا يصح أبدًا إن يتم توجيه حكمة خسارة الناس على لساني لديالا".



وأضاف أحمد فلوكس قائلاً:"عيب عليكم أولاً انتوا لا تعلموا حياتي أو لمين بكتب علشان تكتبوا كده و لا أعتقد إنكم تقصدون الوقيعة، لكن بالبلدي بلاش تاتش الإبداع في توجيه كلامي لشخص معين، لإن لو أنا عاوز أوجه كلامي لحد هاقول على طول، ثانيًا عيب لما تقروا إن كلامي ده لديالا، لإن ديالا من أجمل الحاجات اللي حصلتي و اعتز بوجودها في حياتي عيب عليكم و سيبوني في حالي و كفايه دمار في حياتي ".



وفي سياق آخر، يُشار أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية فيلم "الممر"وهو من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، أحمد صلاح حسني.