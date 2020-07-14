سولشار: لم نكن نستحق الثلاث نقاط أمام ساوثهامبتون

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:59 ص
سولشار
سولشار
صرح أولي جونار سولشار، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن فريقه لم يستحق النقاط الثلاث، بعدما سجل مايكل أوبافيمي هدف التعادل 2-2 لساوثهامبتون بالوقت بدل الضائع في أولد ترافورد بالبريميرليج.

قال المدرب النرويجي: "كنا نعتقد أننا ضمنا الحصول على النقاط الثلاث، لكن على الأرجح لم نستحق ذلك".

وأضاف: "ساوثهامبتون فريق جيد جداً، يركض كثيرا وينافس بقوة، لم نلعب بإيقاعنا، قدمنا أداءً رائعاً لبعض الوقت، سجلنا الهدفين بشكل مميز".

وتابع: "كان أسوأ وقت نستقبل فيه الهدف، لكن هذا يحدث في كرة القدم، حققنا الفوز بالكثير جداً من المباريات بهذه الطريقة، هذا كله جزء من مرحلة تعلم هذا الفريق".

وأوضح: "لا أعتقد أن الإرهاق كان السبب، كان هذا اليوم من ضمن الأيام التي لم نستغل فيها الفرص، بينما استغل المنافس الفرص".

وأضاف: "ديفيد دي خيا أنقذ كرة واحدة، لكن باستثناء ذلك صنعنا العدد الأكبر من الفرص، لكن لن يتم منحنا النقاط الثلاث".

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