الولايات المتحدة تسجل أكثر من 56000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

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وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، فإن الولايات المتحدة لديها الآن على الأقل 3،361،042 حالة إصابة بفيروس كورونا و135،582 حالة وفاة مرتبطة بها.



يوم الاثنين، أبلغت الولايات المتحدة عن 56100 حالة جديدة و377 حالة وفاة.



تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.



وفي الوقت نفسه، شهدت البرازيل أكثر من 260 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي وحده، وفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.



وسجلت الوزارة يوم الإثنين 20286 حالة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 1.884.967. جاءت 261،683 من هذه الحالات من الأيام السبعة الماضية. ويبلغ عدد القتلى على مستوى البلاد 72833.



من بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي الرئيس البرازيلي يير بولسونارو، الذي أعلن أنه إيجابي للفيروس يوم الثلاثاء.



وقال الطبيب الرسمي لرئاسة الجمهورية لشبكة CNN يوم الاثنين إن بولسونارو سيخضع لاختبار Covid-19 آخر هذا الأسبوع، وأفاد أنه "في حالة جيدة".



أعلن الرئيس أيضًا في ذلك اليوم أنه أخذ هيدروكسي كلوروكوين بناء على نصيحة فريقه الطبي ونشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية على Facebook في وقت لاحق يظهر نفسه وهو يتناول ما قال أنه جرعة ثالثة من الدواء.

