البرازيل تسجل أكثر من 260 ألف إصابة جديدة بكورونا في أسبوع واحد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
شهدت البرازيل أكثر من 260 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي وحده، وفقًا لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وسجلت الوزارة يوم الإثنين 20286 حالة جديدة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 1.884.967. جاءت 261،683 من هذه الحالات من الأيام السبعة الماضية. ويبلغ عدد القتلى على مستوى البلاد 72833.

من بين الحالات الجديدة التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي الرئيس البرازيلي يير بولسونارو، الذي أعلن أنه إيجابي للفيروس يوم الثلاثاء.

وقال الطبيب الرسمي لرئاسة الجمهورية لشبكة CNN يوم الاثنين إن بولسونارو سيخضع لاختبار Covid-19 آخر هذا الأسبوع، وأفاد أنه "في حالة جيدة".

أعلن الرئيس أيضًا في ذلك اليوم أنه أخذ هيدروكسي كلوروكوين بناء على نصيحة فريقه الطبي ونشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية على Facebook في وقت لاحق يظهر نفسه وهو يتناول ما قال أنه جرعة ثالثة من الدواء.

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