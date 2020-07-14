بيرو تتجاوز 330.000 إصابة بكورونا و12.000 حالة وفاة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:35 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت بيرو أكثر من 330 ألف حالة اصابة مؤكدة بمرض كوفيد 19 يوم الاثنين. ولا تزال الدولة التي لديها ثاني أكبر عدد من الحالات في أمريكا اللاتينية، خلف البرازيل.

أبلغت وزارة الصحة البيروفية عن 3797 حالة جديدة و184 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للبلاد إلى 330123 حالة وفاة و12054 حالة وفاة منذ بدء الوباء.

وعلي صعيد اخر، قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف شخص في الهند أظهروا نتائج إيجابية في الأيام الأربعة الماضية فقط، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقالت الوزارة، إن البلاد سجلت 28498 اصابة جديدة و553 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. وهذا يرفع إجمالي البلاد إلى 906752 حالة اصابة و23727 حالة وفاة.

كما تعافى أكثر من 571000 من الفيروس، تاركين 311565 حالة لا تزال نشطة. وقد تم إجراء أكثر من 12 مليون اختبار على مستوى البلاد، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.

وفي وقت سابق، سجلت الهند أعلى قفزة لها على مدار 24 ساعة في حالات الاصابة ب Covid-19 حتى الآن، مع الإعلان عن 28،701 إصابة صباح اليوم الاثنين من قبل وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

وقالت وزارة الصحة، إن القفزة الأخيرة ترفع إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد إلى 878،254 حالة - وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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