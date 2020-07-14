الهند تسجل 100 ألف إصابة بكورونا في الأيام الأربعة الماضية

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قالت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف شخص في الهند أظهروا نتائج إيجابية في الأيام الأربعة الماضية فقط، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



وقالت الوزارة ان البلاد سجلت 28498 اصابة جديدة و553 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية. وهذا يرفع إجمالي البلاد إلى 906752 حالة اصابة و23727 حالة وفاة.



كما تعافى أكثر من 571000 من الفيروس، تاركين 311565 حالة لا تزال نشطة. وقد تم إجراء أكثر من 12 مليون اختبار على مستوى البلاد، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.



وفي وقت سابق، سجلت الهند أعلى قفزة لها على مدار 24 ساعة في حالات الاصابة ب Covid-19 حتى الآن، مع الإعلان عن 28،701 إصابة صباح اليوم الاثنين من قبل وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.



وقالت وزارة الصحة، إن القفزة الأخيرة ترفع إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد إلى 878،254 حالة - وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

