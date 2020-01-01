الصين تسجل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، مقابل ثماني حالات في اليوم السابق.

 

وكشف اللجنة الصحية الصحية الوطنية بالصين، أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة.

 

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، عن خمسة مرضى جدد بدون أعراض، انخفاضا من ستة في اليوم السابق، مضيفة أن أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البر الرئيسي للصين بلغ حتى أمس الاثنين 83605.

 

وكانت الصين، سجلت منذ بدء تفشي وباء كورونا في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، 83602 إصابة بالفيروس، وتعافى 78648 شخصا، وتوفي 4634 آخرين حتى الآن.

 

كشف المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، عن 29 بؤرة مرتبطة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدًا أن وضع الفيروس المتعلق بسوق شينفادي للبيع بالجملة في بكين تحت السيطرة.

 

وقال المركز الصيني، في تقرير، إن حالات العدوى، المتعلقة بالسوق، التي ظهرت في مناطق أخرى، مثل مقاطعات خبي ولياونينغ وتشجيانغ، تحت السيطرة أيضا.

 

وأضاف المركز الصيني، أنه يوجد إجماليا 29 بؤرة عدوى لها علاقة بالسوق، من بينها 10 في الأماكن العامة و13 بين أفراد أسر.

 

وأوضح المركز الصيني، أن إجراءات الوقاية والسيطرة التي اتخذتها بكين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثبتت فاعليتها، مضيفا أن مخاطر زيادة انتشار حالات العدوى بين الأشخاص الذين ذهبوا إلى السوق تم القضاء عليها بشكل أساسي.

 

ويذكر أن العاصمة الصينية بكين، لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا حتى أمس الجمعة، ما يعني أن المدينة لم تسجل حالات انتقال جديدة للعدوى محليا لمدة خمسة أيام متتالية.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، حيث اتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار الوباء، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

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