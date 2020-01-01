"بين الكوميديا والرومانسية".. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب بمشهد من "نسر الصعيد"

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تصدر الفنان محمد رمضان، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك بمشهد من مسلسل "نسر الصعيد"، وهو من إخراج ياسر سامي.



وتكمن تفاصيل المشهد في رغبة زين القناوي (محمد رمضان) والذي يعيش في الصعيد في أن يتزوج فيروز (درة) والتي تقطن في القاهرة بمنطقة المعادي، ويحاول إقناع والدته (وفاء عامر) لكي تذهب معه لخطبتها، وبالفعل يذهبا لمنزل العروس وبعدها يتعرض زين لمواقف محرجة مع والدة فيروز لاعتراضها عليه، وتدور الأحداث في إطار خلطة فنية تمزج مابين الكوميديا والرومانسية والدراما.



من جانب آخر، يستمر رمضان في حصد ثمار نجاح كليب كورونا فيروس والذي تخطى حاجز ال 23 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



يذكر أن محمد رمضان قد فاز في استفتاء الفجر الفني كأفضل ممثل لعام 2020، ولاسيما بعدما حقق نجاحات كبيرة من خلال مسلسل "البرنس" والذي خاض به الماراثون الرمضاني المنصرم.



مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى



