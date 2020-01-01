"جيتني مكسور" لأصالة تحقق أكثر من 12 مليون مشاهدة









واحتلت أغنية جيتني مكسور المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.





يذكر أن أغنية جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.





وتواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.

حققت أغنية "جيتني مكسور" للفنانة السورية أصالة نصري، نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت الـ 12 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها بموقع "يوتيوب".