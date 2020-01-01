موليكا يلغي نظرية السرية في الأهلي

السرية هي عادة النادي الأهلي في إتمام صفقاته، وكان أكد خلال الفترة الأخيرة عدم وجود أي محادثات مع أي لاعب عربي أو إفريقي.





وكان أتم الأهلي تعاقده مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية أن هناك تعليمات من إدارة النادي لمدير الكرة ومدير التعاقدات والجهاز الفني، لعدم الحديث عن أي صفقة أو تفاصيل تعاقديه خلال الفترة الحالية لحين حسم كل شيء.





ويأتي ذلك من أجل تسهيل مهمة تسويق وبيع اللاعبين الأجانب المحتمل رحيلهم عن الفريق في وقت قادم.





وكان جاسكون موليكا مهاجم مازيمبي، قام بمتابعة حسابات النادي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ليعكس تلك النظرية.





وعلى الرغم من ذلك الأهلي يجري مفاوضاته مع جاسكون موليكا مهاجم مازيمبي، وبات قريبا من حسمها بشكل كبير.



