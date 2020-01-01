شرط وحيد وراء عدم إعلان اتحاد الكرة مواعيد الدوري الممتاز

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المنوط بها إدارة شؤون كرة القدم المصرية، أنه هناك شرطاً وحيداً فقط يعوق الإعلان عن جدول الأربعة أسابيع الأولى من جدول الدوري المصري، بعد عودته مرة أخرى.





وقررت اللجنة عودة الدوري يوم 6 أغسطس القادم بلقائين مؤجلين، يجمع الأول الزمالك والمصري، والثاني إنبي ضد الأهلي.





وقال محمد فضل في تصريحات لإذاعة "راديو مصر": "سيتم استئناف الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، والموافقة الأمنية هي من تعوق اعتماد الجدول".





وتابع: "حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات، قام بعمل جدول مبدئي للجولات الأربع الأولى بعد العودة".





وأضاف: "ننتظر الموافقات الأمنية حول الملاعب وتوقيتات المباريات، وبعد ذلك سيتم الإعلان الرسمي"





واستطرد: "بمجرد الانتهاء من جدول الأسابيع الأربع الأولى، سيتم اعتماد باقي المباريات تباعاً".

وأتم: "ننتظر إعلان الإتحاد لأفريقي لكرة القدم، اعتماد المواعيد الرسمية للبطولات الأفريقية للأندية، لتحديد موعد نهاية الدوري الممتاز".



