رسالة مثيرة من باهر المحمدي بعد ارتباط اسمه بالأهلي

كشف مصدر مقرب من باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي، أن النادي الأهلي جدد المفاوضات للحصول على خدماته اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد المصدر " أن يتوقف حسم القرار على موافقة إدارة الدراويش على رحيل المحمدي، ولكن الفريق يفضل احتراف اللاعب".





وكتب باهر المحمدي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر "loading"، وهو ما توقعه الجميع بأنه اقتربه من إتمام الصفقة.





وأوضح المصدر أن المحمدي يقصد من هذه التغريدة، هو اقتراب العودة للتدريبات الجماعية مع الفريق بعد غياب طال أكثر من 3 أشهر.





والجدير بالذكر أن جميع العروض المقدمة لباهر المحمدي خارجية والداخلية ، تم تأجيل المناقشة فيها احترامًا لإدارة الدراويش، وذالك لرغبتهم في استمرار اللاعب.



