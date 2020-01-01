نهى عابدين: لم أستخدم قرار الاعتزال من أجل الدعاية أو الشهرة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:43 ص
بوابة الفجر

تحدث الفنانة نهى عابدين عن قرار اعتزالها قبل ان تتراجع عنه مؤخرًا قائلة إنها كانت مضغوطة في تلك الفترة، وبحاجة إلى استراحة، مؤكدة أنها لم تستخدم قرار الاعتزال من أجل الدعاية أو الشهرة.

أوضحت في تصريحات إعلامية أنها لا ترغب في الحديث عن ذلك الأمر في الوقت الحالي، خاصة أن قرار الاعتزال اتخذته بنفسها وكذلك قرار العودة، في ظل ما تعلمته خلال الشهرين الماضيين.

ولفتت إلى أنها شعرت بالدعم الكبير من قبل الجمهور وكذلك صناع الأعمال الفنية، الذين رفضوا قرارها وطالبوها بإعادة التفكير، كما جاءتها عروض عدة رغم قرارها.

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