الزمالك يقرر تمديد عقد نجم الفريق

قرر نادي الزمالك، تمديد عقد نجم الفريق لمدة 4 مواسم مقبلة، وفقاً لما ورد عن عدة مصادر صحفية مقربة من مجلس إدارة النادي الأبيض.





وبحسب مصادر مطلعة مقربة من مجلس إدارة النادي، فإن إدارة الزمالك قررت تمديد عقد نجم الفريق يوسف أوباما، لمدة 4 مواسم مقبلة.





وينتهي عقد أوباما في صيف العام المقبل 2021، ويسعى مجلس إدارة لنادي لتأمين خدماته خلال المواسم المقللة، كونه أحد أهم عناصر الفريق.





واجتمع اللاعب مع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الفريق، واتفقا على جميع بنود التجديد، والقيمة المالية للراتب المقرر لأوباما.





وأكدت المصادر، أن اللاعب طلب إدراج بند يسمح له بالإحتراف الخارجي بموافقة ناديه في المستقبل.





ويستعد النادي الأبيض لاستئناف الدوري المصري مجدداً، حيث سيواجه النادي المصري البورسيعيدي، في لقاء مؤجل، وذلك يوم 6 أغسطس المقبل.



