شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:10 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
فجر الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق، مفاجأة كبيرة بشأن مباريات دوري أبطال أفريقيا، والتي يشارك بها ناديي الأهلي والزمالك.

وأعلن الإتحاد الأفريقي "كاف" إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مطلع شهر سبتمبر المقبل، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

واقترح الكاف، إقامة مباريات نصف النهائي في الكاميرون من مباراة واحيدة، إلى أن دولة الكاميرون تجه للإعتذار، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي بموقه التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم: "ربما تعود بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظامها القديم، بعد اعتذار الكاميرون".

وأشارت مصادر مطلعة مقربة من الإتحاد لمصرية لكرة القدم، أن الأخير يفكر بالتقدم بطلب رسمي للكاف، من أجل استضافة مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وأكد المصدر، أن إتحاد الكرة حصل على الموافقة النهائية من قبل وزارة الشباب والرياضة، للتقدم بالطلب.

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