كلوب يكشف عن مستقبله بعد تجربة ليفربول

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى رغبته في تولي مهمة إدارة أي نادي أو منتخب من المنتخبات وذلك عقب التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن صفوف الريدز منذ ثلاثين عاما.

وعما إذا كان يخطط للعودة إلى بلده بعد تجربته مع الريدز, قال كلوب في تصريحات لقسم الرياضة بمؤسسة SWR الألمانية:"نعم, عقدي مع ليفربول مستمر حتى عام2024 ولكن بعد 9 سنوات في آنفيلد رود أرغب في فعل أي شيء آخر".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "أريد عمل شيء يسعدني وتحديدا تولي مهمة إدارة أي نادي أو منتخب من المنتخبات أو ربما لا شيء من كل هذا، فمن يدري كيف سيكون شكل العالم في ذلك الحين".

وأشارت مجلة كيكر الألمانية إلى أن هذه الجملة بالذات أعادت لعشاق كرة القدم الألمانية الأمل في أن يتولى كلوب قريبا تدريب المنتخب الألماني علما أنه كان من مطالب الجمهور الألماني عقب الخروج المذل من منافسات مونديال روسيا 2018.

وأجرت المجلة الألمانية آنذاك باستفتاء حول أفضل خليفة ليواكيم لوف، فأعرب أكثر من 60% عن أملهم في أن يخلفه كلوب.

وأفادت المجلة الألمانية ب أن كلوب صدم الجميع حين أكد أنه مستمر مع ليفربول لأن له معه خططاً كبيرة.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الخطتان الكبيرتان تحققتا سواء تلك المتعلقة بالدوري أو بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مما يعني عمليا أن لا أحد سوف يلومه لو أراد العودة حتى قبل انتهاء عقده.

وذكرت المجلة الألمانية أنه من يدري فإنه قد تحدث مفاجآت على مستوى الاتحاد الألماني لكرة القدم ويصبح يورجن كلوب مديرا فنيا للمنتخب الألماني قبل 2024 بكثير.

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