الزمالك يحدد شرطه الوحيد لبقاء حميد أحداد مع الرجاء

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
حدد نادي الزمالك، شرط بقاء مهاجمه المغربي المعار حميد أحداد مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي، خلال الفترة المقبلة.

ولعب أحداد على سبيل الإعارة رفقة نادي الرجاء البيضاوي المغربي هذا الموسم، قادماً من القلعة البيضاء.

ووفقاً لمصدر مطلع داخل مجلس إدارة الزمالك، فإن إدارة الفريق وافقت على بقاء اللاعب مع الرجاء، خلال منافسات البطولة العربية للأندية الأبطال.

كما شدد المصدر، أن اللاعب سيظل رفقة الرجاء، حتى نهاية بطولة الدوري المغربي، التي ستبدأ يوم 25 يوليو الجاري، وستنتهي يوم 13 سبتمبر المقبل.

ولن يتمكن أحداد من المشاركة مع الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بسبب وجود شرط في إعارة اللاعب، يمنع الرجاء من إشراكه، إلا بعد سداد مبلغ 200 ألف دولار للقلعة البيضاء.

وسيواجه الرجاء نظيره الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

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