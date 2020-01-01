ملك أحمد زاهر : مسلسل "القاصرات" من أهم الأعمال في مشواري الفني

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 05:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
نشرت ملك أحمد زاهر، صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت في الصورة خلال مشاركتها في مسلسل القاصرات، فيما علقت قائلة: "من أهم الحاجات اللي عملتها و بفتخر بيها فحياتي مسلسل القاصرات بيتعاد تاني علي mbc masr 2 كل يوم من الاحد للخميس الساعة الخامسة مساءً".

وشاركت ملك احمد زاهر في بطولة مسلسل القاصرات مع عدد من نجوم الفن.

مسلسل القاصرات بطولة الفنان صلاح السعدني وياسر جلال وداليا البحيري ومنة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي، من إخراج مجدي أبو عميرة".

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