"ستات وبنات اتحرشوا بيا".. أميرة فتحي تكشف مفاجأة صادمة لأول مرة





وكشفت خلال المنشور، النقاب الأول مرة عن تفاصيل تعرضها للتحرش بعدما قامت بنشر صورة لها في الجيم مع رفيقتها والمدرب الخاص بهما.



وقالت أميرة فتحي: "مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو ال trainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من ال t -shirt غصب عني حاجة مقصدهاش".



وأستكملت حديثها قائلة: "اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما اتفاعلت معاه وحد من أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت وسألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لاء واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن admin الجروب من el friends اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري".













شاركت الفنانة أميرة فتحي، منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"