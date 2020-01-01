أمير مرتضى: جروس جاء الزمالك من أجل العودة للتدريب في الخليج

سرد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، كواليس رحيل السويسري كريستيان جروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق، الذي رحل الموسم الماضي.





وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "عندما فاوضت جروس قام باخباري أنه أتى إلى الدوري المصري من أجل العودة للتدريب في الخليج".





وقدم أمير 3 عروض لتمديد عقد جروس، الأول بالتوقيع لمدة موسم جديد، والثاني تمديد التعاقد لمدة شهر لحين انتهاء الدوري والثالث إنهاء التعاقد فورا، لكنه فضل الرحيل بنهاية تعاقده يوم 31 مايو 2019، حسب ما أكد أمير.





وواصل، "فقدنا الكثير من النقاط خلال الموسم الماضي من الدوري المصري، في دوره الثاني، ولكن الأمور انقلبت بعد ذلك، ومسيرة الفريق لم تكن على ما يرام لذلك خسرنا اللقب".





واختتم، "كنت سأقرر استمرار ميدو في تدريب الزمالك لمدة 4سنوات، إذا كنت متواجدا في وقت توليه المهمة".





جدير بالذكر أن كريستيان جروس بعد خروجه من الزمالك تولى قيادة أهلي جدة وتمت إقالته في شهر فبراير الماضي.



