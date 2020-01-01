بعد تصدرها التريند.. أول تعليق لمحمد الشرنوبي من خلال "الفجر الفني" على ظهور دينا مراجيح في "ليه لأ"

بدأ الجمهور يلوم على ظهورها في مسلسل "ليه لأ"، الذى أعطاها الحق في الظهور، رغم ماتقدمه من فيديوهات لا تليق بالذوق العام.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان محمد الشرنوبي، أحد أبطال مسلسل "ليه لأ"، ليعرف تعليقه على ظهور دينا مراجيح وصديقها جو في المسلسل.



وعلق الشرنوبي على ظهورهما، أنه لم يكن يعلم بأنهما سيظهرا ضمن أحداث العمل ولا يعرفهما وعندما حدثت الضجة عليهما بحث عنهما.





وِأوضح أنه لا يحق له التعليق على ظهورهما فهذا يرجع لقرار المخرج، مضيفا أن المخرج أعلم بالأصح في الدراما، لذلك لا يحب أن يعلق علي الموضوع.



يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.