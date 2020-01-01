تعرف على ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:58 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي مانشستر يونايتد ونظيره نادي ساوثامبتون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى ٥٩ نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما وصل رصيد نادي ساوثامبتون إلى ٤٥ نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة أمس كالآتي:

1- جيمي فاردي 23 هدف.
2- بيير إيمريك أوباميانج 20 هدف.
3- محمد صلاح 19 هدف.
4- داني إنجز 19 هدف.
5- رحيم ستيرلنج 17 هدف.
6- سيرجيو أجويرو 16 هدف.
7- ساديو ماني 16 هدف.
8- راؤول خيمينيز 16 هدف.
9- ماركوس راشفورد 16 هدف.
10- أنتوني مارسيال 16 هدف.

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