تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي مانشستر يونايتد ونظيره نادي ساوثامبتون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى ٥٩ نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما وصل رصيد نادي ساوثامبتون إلى ٤٥ نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر.





ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة أمس كالآتي:

1- ليفربول 93 نقطة.





2- مانشستر سيتي 72 نقطة.

3- تشيلسي 60 نقطة.

4- ليستر سيتي 59 نقطة.

5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.

6- ولفرهامبتون 55 نقطة.

7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

8- توتنهام 52 نقطة.

9- آرسنال 50 نقطة.

10- بيرنلي 50 نقطة.

11- إيفرتون 45 نقطة.

12- ساوثهامبتون 45 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- برايتون البيون 36 نقطة.

16- ويست هام 34 نقطة.

17- واتفورد 34 نقطة.

18- بورنموث 31 نقطة.

19- أستون فيلا 30 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة.



