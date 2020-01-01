تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي مانشستر يونايتد ونظيره نادي ساوثامبتون بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى ٥٩ نقطة ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما وصل رصيد نادي ساوثامبتون إلى ٤٥ نقطة ليتواجد في المركز الثاني عشر.

ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة أمس كالآتي:
1- ليفربول 93 نقطة.

2- مانشستر سيتي 72 نقطة.
3- تشيلسي 60 نقطة.
4- ليستر سيتي 59 نقطة.
5- مانشستر يونايتد 59 نقطة.
6- ولفرهامبتون 55 نقطة.
7- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.
8- توتنهام 52 نقطة.
9- آرسنال 50 نقطة.
10- بيرنلي 50 نقطة.
11- إيفرتون 45 نقطة.
12- ساوثهامبتون 45 نقطة.
13- نيوكاسل يونايتد 43 نقطة.
14- كريستال بالاس 42 نقطة.
15- برايتون البيون 36 نقطة.
16- ويست هام 34 نقطة.
17- واتفورد 34 نقطة.
18- بورنموث 31 نقطة.
19- أستون فيلا 30 نقطة.
20- نورويتش سيتي 21 نقطة.

أخبار تهمك

الصين تعلن بشرى سارة لمصر بشأن عقار كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح للتاريخ.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بشأن التعاقد مع ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يُجهز عرضًا خرافيًا لضم «الساحر»

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

منذ أقل من ساعتين

زيدان يلوم نجوم ريال مدريد ويؤكد على الاقتراب من الليجا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لطفي لبيب يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ

منذ يوم

بشرى سارة.. الأهلي يقترب من ضم «القاطرة البشرية»

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم صفقة الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يسخر من مرتضي منصور

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير من راموس بعد فوز ريال مدريد على غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يفاضل بين ثنائي مفاجئ لتدعيم الدفاع.. ويقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يحسم مصير ثلاثي الأهلي المعار

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:46 م

عاجل| الصحة: تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 77 وفاة

أول رد من الخارجية المصرية على فشل مفاوضات سد النهضة

10:23 م

أول تصريح من مسئول إثيوبي بشأن بدء ملء سد النهضة

04:17 م

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى عن رمضان صبحي

12:24 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة غير متوقعة

02:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام