فايلر يحسم مصير ثلاثي الأهلي المعار

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 03:53 ص
الاهلي
الاهلي
أميرة فطيم
حسم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، مصير ثلاثي القلعة الحمراء المعار حتى نهاية الموسم، أكرم توفيق وعمار حمدي ومحمد شريف.

ويلعب أكرم توفيق لصفوف فريق الجونة، فيما يشارك شريف مع إنبي، ويلعب عمار حمدي لطلائع الجيش.
وطلب فايلر من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أبلاغ الثلاثي، بالعودة لصفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.

وشدد فايلر على رفضه العروض المقدمة لثلاثي القلعة الحمراء، موضحا أنهم أحد أهم الركائز الأساسية في صفوف الأهلي.

ويمتلك محمد شريف عرض رسمي من نادي الاتفاق السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما قدم آداء جيد رفقة إنبي والذي طلب تجديد إعارته، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

كما يتصارع ناديا إنبي والمقاولون العرب على التعاقد مع أكرم توفيق، فيما وصل عمار حمدي عرضين من الاتحاد السكندري وبيراميدز.

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